Врип главы Серпухова проверил реконструкцию парка «Питомник»

Вместе с врип главы Серпухова Алексеем Шимко в парк «Питомник» приехал председатель муниципального Совета депутатов, директор Физкультурно-оздоровительного комплекса «Русский медведь» Михаил Шульга. Они проверили, как проходит процесс модернизации объекта, все работы планируют завершить в четвертом квартале 2025 года.

Рабочие продолжают выполнять демонтажные работы, вывозят мусор. Уже выкопали траншеи под дренажную систему и готовят основание под укладку труб. В ближайшее время начнется установка сливных колодцев для водоотвода. На встрече обсудили возможность обустройства дренажной системы вблизи поля для мини-футбола. Также отдельное внимание уделят сохранению зеленых насаждений. В «Питомнике» высадят более 1500 новых деревьев и кустарников.

Как рассказал Алексей Шимко, в связи с работами по прокладке коммуникаций в парке на месяц перекроют проход для пешеходов со стороны улицы Ворошилова.

«Прошу жителей отнестись с пониманием. После обновления парк станет центром притяжения для жителей всех возрастов. Срок окончания работ — IV квартал 2025 года», — сообщил Алексей Шимко