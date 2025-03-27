Врип главы Серпухова проверил капитальный ремонт в двух дошкольных учреждениях

Капитальный ремонт в детском саду «Василек» и в дошкольном отделении школы № 3 «Улыбка» проводят по президентской программе. Работы на этих двух объектах временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко контролирует лично.

Детскому саду «Василек», расположенному в деревне Васильевское городского округа Серпухов, в этом году исполнится 55 лет. На период ремонта 89 воспитанников разместят в дошкольных учреждениях, которые выберут родители.

Строители уже завершили демонтажные работы в детском саду. Во время перепланировки возвели новые перегородки, выполнили алмазную резку дверных и оконных проемов. Сейчас специалисты прокладывают инженерные сети и возводят вентиляционные шахты на крыше. После ремонта здания детского сада, рабочие благоустроят и прилегающую к нему территорию.

В 2026 году 40-летний юбилей отметит дошкольное отделение школы № 3 «Улыбка» в поселке Пограничный. Его 120 воспитанников временно отправились в детские сады в микрорайоне имени Ногина.

В здании учреждения также прошли демонтажные работы. Сейчас специалисты модернизируют кровлю и штукатурят стены. В дошкольном отделении обновят все окна, входные группы, выполнят перепланировку помещений.