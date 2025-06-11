Врип главы Серпухова провел встречу с жильцами дома № 16 на Новой улице

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко 10 июня совместно с профильными службами выехал на место по обращению жителей дома № 16 на Новой улице. Они пожаловались на протечку кровли.
На данный момент проблема устранена — управляющая компания провела необходимые ремонтные работы. Пока протечек не наблюдается, однако потребуется дождаться продолжительных осадков, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. После этого планируется привести в порядок следы от предыдущих протечек в подъезде.
Кроме того, жители обратились с просьбой о ремонте подъездов. В этом году дом не включен в программу ремонта, однако Алексей Шимко поручил управляющей компании рассмотреть возможность проведения работ в 2026 году.
Также поступил запрос на модернизацию детской игровой площадки, которая, по словам жильцов, нуждается в обновлении. Ремонт планируется провести в 2026 году.
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