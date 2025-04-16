Врип главы Серпухова провел встречу с руководителями 20 крупнейших предприятий

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко встретился с руководителями 20 ведущих предприятий округа. На встрече обсуждались актуальные вопросы и проблемы, касающиеся как развития бизнеса, так и жизни города в целом.

Предприятия активно участвуют в общественной жизни округа: оказывают поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, помогают семьям военнослужащих. В свою очередь, муниципалитет готов оказывать содействие бизнесу и решать возникающие проблемы.

Ключевыми темами встречи стали ремонт дорог, оптимизация маршрутов общественного транспорта, улучшение уличного освещения и решение вопроса с нехваткой кадров. Все обращения были зафиксированы для дальнейшей работы. Некоторые из них планируется решить оперативно, другие потребуют более детального подхода. Однако ни одна проблема не останется без внимания.

«Считаю, что общение в таком формате не только полезно, но и продуктивно. Планируем сделать такие встречи регулярными. — отметил Алексей Шимко.