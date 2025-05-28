Врип главы Серпухова провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса

Временно исполняющий обязанности главы городского округа Серпухов Алексей Шимко провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса. В округе зарегистрированы 7414 индивидуальных предпринимателей и 3247 юридических лиц.

С начала 2025 года появилось 677 новых бизнес-структур. Предприниматели не только играют ключевую роль в развитии экономики, но и проявляют социальную ответственность, участвуя в сборе гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и поддерживая городские проекты.

В муниципалитете выпускается множество уникальных брендов, известных по всей стране, включая гастрономические продукты, косметику и лекарственные средства. В ходе встречи обсуждалась идея создания собственного товарного знака «Сделано в Серпухове», который призван привлечь внимание туристов и инвесторов. Это позволит выделить местную продукцию на рынке, повысить ее спрос, а также укрепить узнаваемость и доверие к производителям из округа.

Существует несколько вариантов символики, из которых предстоит выбрать наиболее подходящую, отражающую культуру, историю и традиции Серпухова.

В настоящее время уже действует знак отличия для туристических организаций — «ГОРОДЪ С. РЕКОМЕНДУЕТЪ». Планируется развивать этот бренд и вывести его на новый уровень, что поможет повысить известность наукограда далеко за пределами региона.

«Совместно продумаем варианты реализации. Работа с предпринимательским сообществом будет продолжена», — прокомментировал Алексей Шимко.