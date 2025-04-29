Врип главы Серпухова провел личный прием жителей

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко провел встречу с горожанами. В мероприятии также принял участие городской прокурор Виталий Хрипунов.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные проблемы, волнующие жителей города. Одно из обращений касалось работы управляющей компании. Власти города предоставили разъяснения по этому вопросу и предложили пути решения проблемы.

Также подняли вопрос о доступе спецтехники к дому № 34 в микрорайоне «В». Для оценки ситуации и поиска оптимального решения запланирован выезд на место.

Особое внимание было уделено вопросу о возможной реорганизации детских садов № 6 и № 28. Руководство города приняло к сведению обеспокоенность родителей и пообещало провести тщательный анализ ситуации. В частности, будет проведен анализ состояния зданий, их вместимости и перспектив развития до 2028 года.

В настоящее время рассматриваются различные варианты, и вскоре состоится встреча с родителями для обсуждения деталей.