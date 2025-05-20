Врип главы Серпухова провел личный прием жителей деревни Дракино

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко, а также его заместители и руководители профильных структур провели личный прием жителей деревни Дракино. Сельчане обращались с вопросами транспортной доступности и ремонта домов.
Собравшихся интересовала возможность изменения автобусного маршрута в населенном пункте. Сейчас остановка расположена за несколько километров от домов. Алексей Шимко сказал, что необходимо выехать на место и осмотреть территорию.
«В дальнейшем вынесем вопрос на Комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения», — добавил врип главы Серпухова.
Жильцы дома № 16 на Новой улице попросили обновить подъезд и крышу.
«Вместе с представителями управляющей компании проверим состояние многоэтажки и определим перечень работ», — заключил Алексей Шимко.
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