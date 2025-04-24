24 апреля 2025 17:50 Врип главы Серпухова принял участие в конференции «Города Великой Победы» 0 0 0 Фото: Пресс-служба Городского округа Серпухов Подмосковье

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В Московской областной думе состоялась конференция «Города Великой Победы: историческая память и современное прочтение». В ней приняли участие временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко, заместитель главы Татьяна Орлова, председатель Совета депутатов Михаил Шульга, а также депутаты Николай Пушкин и Андрей Тихонов. Мероприятие прошло под председательством Игоря Брынцалова.

Основной темой обсуждения стало сохранение памяти о Великой Отечественной войне через историю городов Подмосковья. Для Серпухова, носящего почетное звание «Город воинской доблести», это имеет особое значение. В годы войны тысячи серпуховичей ушли на фронт, а те, кто остался в тылу, самоотверженно трудились ради Победы. Сегодня их потомки продолжают защищать Родину, участвуя в специальной военной операции. На конференции уделили внимание подготовке к празднованию 80-летия Победы. Среди обсуждаемых вопросов — поздравление ветеранов, сохранение памятников, патриотическое воспитание молодежи и поддержка участников СВО и их семей. Эти инициативы включены в программу партии «Единая Россия» под названием «Успех в единстве поколений».

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Отдельное внимание привлекла идея серпуховички Татьяны Некрасовой из Московского областного молодежного парламента — объявлять почетные звания населенных пунктов в общественном транспорте. Этот проект уже рассматривается в Мособлдуме и Минтрансе. «Это хорошая инициатива, надеюсь, она будет поддержана и реализована на практике», — отметил Алексей Шимко.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Также стало известно о планах по присвоению звания «Населенный пункт воинской доблести» городу Протвино и селу Липицы. Этот проект был предложен губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и сейчас находится на рассмотрении в областной думе. «Наша задача — не только хранить память о тех страшных годах, но и сделать так, чтобы уроки истории не были забыты. Чтобы будущее поколение знало цену миру и свободе», — прокомментировала Татьяна Орлова.