Врип главы Серпухова посетил завод по производству турбин в Протвине

Врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко побывал в производственных цехах АО «Турбокомплект» в Протвине. Он также обсудил с руководством завода темы поддержки предприятия и промышленности в целом.

В АО «Турбокомплект» производят высокотехнологичные турбины для авиации, флота, железных дорог, техники специального назначения.

Как рассказал Алексей Шимко, всего за три года на земельном участке, который предприятие получило по программе «Земля за рубль», появился современный производственный комплекс с инвестициями в два миллиарда рублей.

«Новейшие станки, роботизированные линии и 90 новых рабочих мест — это вклад в экономику округа и реальные перспективы для наших специалистов», — подчеркнул врип руководителя муниципалитета.

Алексей Шимко также подчеркнул, что особенно его впечатлило балансировочное оборудование и пятикоординатные центры. Все это выводит продукцию завода на мировой уровень.

На встрече с руководством АО «Турбокомплект» обсудили возможность ремонта сквозного проезда к предприятию и помощи студентам в предоставлении жилья во время прохождения практики.

«Поддержка промышленности остается нашим приоритетом. Подумаем, чем можно помочь», — сказал Алексей Шимко.