Врип главы Серпухова посетил Институт физики высоких энергий в Протвине

В Институте физики высоких энергий в Протвине для временно исполняющего обязанности главы городского округа Серпухов и участников мероприятия, посвященного Дню наукоградов Московской области, была организована экскурсия. Специалисты института представили гостям уникальную научную инфраструктуру, обеспечивающую проведение фундаментальных исследований в области физики элементарных частиц.
Особое внимание уделили протонному синхротрону У-70, запущенному в 1967 году. Этот ускоритель, долгое время бывший крупнейшим в мире, стал основой многих значимых открытий.
В ходе экскурсии также отметили международное сотрудничество ИФВЭ с ведущими научными центрами, включая Объединенный институт ядерных исследований и Европейский центр ядерных исследований, что подтверждает высокий уровень и значимость проводимых исследований.
За время своей работы У-70 позволил впервые обнаружить антиядра, подтвердить структуру протонов и реализовать ряд других важных научных достижений. В конце 1980-х годов была внедрена новая система инжекции, значительно повысившая интенсивность протонного пучка и расширившая возможности для проведения экспериментов.
Институт физики высоких энергий продолжает оставаться ведущим российским центром фундаментальных исследований, внося значительный вклад в развитие науки и технологий.
Дезертир ВСУ напал на прохожих с ножом в Амстердаме, чтобы попасть в европейскую тюрьму
Житель Брянской области разослал 150 интимных фото в попытке познакомиться и попал под суд
Половина детей мигрантов в РФ не ходит в школу
Состояние коммунальной техники проверили в двух округах Подмосковья
В Венгрии высмеяли новые санкции против России
Танцевальный коллектив из Дубны стал призером международного фестиваля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте