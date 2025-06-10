Врип главы Серпухова посетил Институт физики высоких энергий в Протвине

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Институте физики высоких энергий в Протвине для временно исполняющего обязанности главы городского округа Серпухов и участников мероприятия, посвященного Дню наукоградов Московской области, была организована экскурсия. Специалисты института представили гостям уникальную научную инфраструктуру, обеспечивающую проведение фундаментальных исследований в области физики элементарных частиц.

Особое внимание уделили протонному синхротрону У-70, запущенному в 1967 году. Этот ускоритель, долгое время бывший крупнейшим в мире, стал основой многих значимых открытий.

В ходе экскурсии также отметили международное сотрудничество ИФВЭ с ведущими научными центрами, включая Объединенный институт ядерных исследований и Европейский центр ядерных исследований, что подтверждает высокий уровень и значимость проводимых исследований.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

За время своей работы У-70 позволил впервые обнаружить антиядра, подтвердить структуру протонов и реализовать ряд других важных научных достижений. В конце 1980-х годов была внедрена новая система инжекции, значительно повысившая интенсивность протонного пучка и расширившая возможности для проведения экспериментов.

Институт физики высоких энергий продолжает оставаться ведущим российским центром фундаментальных исследований, внося значительный вклад в развитие науки и технологий.

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