ВРИП главы Серпухова оценил инфраструктуру города Пущино

Временно исполняющий обязанности руководителя муниципалитета Алексей Шимко вместе с сотрудниками администрации совершил ознакомительный обход. В ходе мониторинга городской инфраструктуры были осмотрены несколько общественных пространств и социальных объектов в Пущине.

В 2024 году в Пущино завершилась реконструкция исторически значимого места — парка Победы. Во время обхода обсуждался вопрос о подключении газа к Вечному огню, которое должно быть выполнено к 80-летию Победы.

В 2025 году планируется обновить сквер имени дважды Героя Советского Союза Михаила Кузнецова. Это общественное пространство победило во всероссийском голосования по выбору объектов для благоустройства в 2024 году.

На территории Зеленой зоны в Пущине расположен фонтан с самой большой чашей в Подмосковье. При поддержке губернатора Подмосковья Воробьёва он был реконструирован. Фонтан запустят в начале лета.

Алексей Шимко обратил внимание на содержание общественных пространств, в особенности торговых объектов, фасады которых необходимо привести в надлежащий вид.