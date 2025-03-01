Врип главы Серпухова Алексей Шимко посетил Протвино с рабочим визитом
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко посетил Протвино с рабочим визитом, в ходе которого осмотрел несколько значимых объектов города. Это позволило наметить дальнейшие шаги по развитию городской инфраструктуры и решению актуальных проблем жителей.
Первая точкой стал Лесной бульвар, благоустройство которого завершили в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На бульваре выполнено плиточное покрытие, модернизировано освещение, обустроены велодорожки, детские и спортивные площадки, установлены малые архитектурные формы и камеры видеонаблюдения. Также проведены работы по озеленению территории.
Бульвар стал популярным местом для отдыха жителей всех возрастов. Особое внимание Алексей Шимко уделил пешеходным мостам, соединяющим Лесной бульвар с улицей Ленина. Эти мосты были построены еще в 1980-х годах, но так и не завершены. Проведенная экспертиза признала их состояние неудовлетворительным. В планах — реконструировать один из мостов, а второй демонтировать.
Следующим объектом стал Лицей Протвино, где недавно был выполнен масштабный ремонт. В учебном заведении обновили помещения и частично фасад, заменили кровлю, инженерные сети и сантехнику, переоборудовали пищеблок, установили новую мебель и оборудование. Также благоустроена прилегающая территория. Алексей Шимко встретился с педагогическим коллективом лицея и оценил созданные условия для обучения и развития детей.
В ходе визита врио главы также ознакомился с проблемой жителей дома № 9 на улице Московской, где вышел из строя лифт. Алексей Шимко поручил привлечь волонтеров для информирования жильцов о сроках проведения ремонтных работ и оказания помощи нуждающимся в подъеме на этажи.
Еще одной важной точкой визита стал Культурно-досуговый центр «Протон», который сейчас находится на стадии реконструкции. В большом концертном зале завершается монтаж оборудования, а в других помещениях устраняются выявленные после ремонта неполадки. Частично остается установить недостающее оборудование.
Алексей Шимко отметил значимость КДЦ «Протон» для жителей города и подчеркнул важность скорейшего завершения работ.