Врип главы Серпухова Алексей Шимко посетил Протвино с рабочим визитом

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко посетил Протвино с рабочим визитом, в ходе которого осмотрел несколько значимых объектов города. Это позволило наметить дальнейшие шаги по развитию городской инфраструктуры и решению актуальных проблем жителей.

Первая точкой стал Лесной бульвар, благоустройство которого завершили в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На бульваре выполнено плиточное покрытие, модернизировано освещение, обустроены велодорожки, детские и спортивные площадки, установлены малые архитектурные формы и камеры видеонаблюдения. Также проведены работы по озеленению территории.

Бульвар стал популярным местом для отдыха жителей всех возрастов. Особое внимание Алексей Шимко уделил пешеходным мостам, соединяющим Лесной бульвар с улицей Ленина. Эти мосты были построены еще в 1980-х годах, но так и не завершены. Проведенная экспертиза признала их состояние неудовлетворительным. В планах — реконструировать один из мостов, а второй демонтировать.