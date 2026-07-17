Врип главы Павловского Посада проверил транспортные узлы города

15 июля временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов провел традиционный объезд территории города, в ходе которого посетил несколько ключевых объектов и проверил исполнение ранее данных поручений. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы капитального ремонта, благоустройства, содержания транспортных узлов и общественных пространств.

Объезд начался с повторной встречи с жителями дома № 93 по улице Кирова. Ранее зафиксированные наказы по ремонту кровли, установке искусственных дорожных неровностей и опиловке деревьев выполнены. В ходе нового диалога жители поставили дополнительные задачи: обновить информационные стенды в подъездах, произвести спил еще одного сухого дерева и оказать содействие в процедуре признания дома аварийным. Все пожелания зафиксированы и взяты на личный контроль руководства округа.

На объекте капитального ремонта школы в микрорайоне Кузнецы глава отметил недостаточные темпы работ и количество задействованных специалистов. В ходе осмотра подрядчику дано указание нарастить темпы и привлечь дополнительные бригады для завершения ремонтных работ в установленные сроки.

В рамках объезда особое внимание уделено транспортным узлам города. На автовокзале поставлены задачи по ремонту дверных блоков, наведению порядка на прилегающей территории, обеспечению беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения и демонтажу скамеек, затрудняющих проход. На железнодорожном вокзале проведена встреча с начальником станции Кариной Плотниковой и начальником МДПО по направлению Тимуром Скороходовым: обсуждены планы капитального ремонта мостового сооружения и обустройства зоны общественного питания, а также даны поручения по устранению граффити, уборке мусора и приведению в порядок скамеек.

Завершен объезд на улице Южной, где проведена проверка качества комплексного благоустройства дворовой территории. Выполнено полное асфальтирование покрытия, организованы тротуары на месте стихийных пешеходных троп, установлены новые урны и скамейки, а также оборудованы дополнительные парковочные места для автотранспорта.

По итогам объезда Сергей Балашов обозначил системные задачи для управляющих и дорожных служб: усилить окос общественных территорий и тротуаров, активизировать уборку поросли и спил сухих деревьев, усилить контроль за уборкой мусора. Глава подчеркнул необходимость продолжения системной работы по повышению комфортности городской среды.