Врип главы Павловского Посада проверил спортплощадку в Рахманове

10 сентября в ходе традиционного объезда Павловского Посада, который провел временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов, особое внимание уделили новой спортивной площадке в Рахманово. Она стала первым пунктом маршрута.

Современная универсальная площадка возведена на месте бывшего стадиона в рамках Государственной программы. Пространство размером 38 на 20 метров подходит для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Строители выполнили большой объем работ: подготовили основание, уложили полиуретановое покрытие, нанесли разметку и засеяли газон. Уже сейчас объект активно используется — здесь проходят уроки физкультуры. В ходе визита глава округа пообщался с учениками 9-го и 11-го классов Рахмановской школы имени Е. Ф. Кошенкова, а также с педагогами и директором школы.

Вопросы доступности и безопасности остаются в приоритете. Ранее было дано поручение проработать обустройство удобного подхода к площадке со стороны села в формате народной тропы. На сегодняшнем объезде обсудили с дорожными службами возможность установки пешеходного перехода от тротуара возле школы к спортплощадке — этот вопрос вынесут на комиссию по безопасности дорожного движения.

Следующий этап маршрута — осмотр дворов и общественных пространств города. В ходе проверки выявили ряд проблемных участков, требующих оперативного вмешательства: скопление смета на парковках и вдоль дорог, поврежденные элементы дорожного ограждения, мусор возле контейнерных площадок и торговых точек, необходимость окоса тротуаров, изношенный баннер возле парка Победы, требующий замены, а также открытые люки на сетях водоснабжения и водоотведения.

Все замечания зафиксированы и переданы профильным городским службам. Контроль исполнения запланирован через неделю — будет проведена повторная проверка. Работа продолжается: главная цель — обеспечить жителям Павловского Посада комфорт и безопасность в повседневной жизни.