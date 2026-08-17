ВРИП главы Павловского Посада проверил ремонт школы № 11

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов посетил школу № 11 в деревне Кузнецы, где оценил ход масштабного обновления образовательного учреждения. Работы ведутся по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В настоящее время на объекте площадью почти 4 тысячи квадратных метров специалисты одновременно выполняют комплекс мероприятий: ремонт кровли и фасада, внутреннюю отделку помещений, прокладку новых инженерных сетей и благоустройство территории. Обновление затрагивает все элементы здания — от входных групп и окон до систем отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации, включая замену электропроводки и обновление системы водоотведения.

Особое внимание уделяется обеспечению комфорта и безопасности учащихся. Для школы закупается современная мебель и оборудование, что позволит учебным кабинетам соответствовать актуальным требованиям. Пришкольная территория также будет преобразована в уютное и безопасное пространство для прогулок и активного отдыха детей.

Масштабные изменения стали возможны благодаря участию образовательного учреждения в национальном проекте «Молодежь и дети», направленном на создание современных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения. Ввод обновленной школы в эксплуатацию запланирован к началу нового учебного года.