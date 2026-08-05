ВРИП главы Павловского Посада проверил реконструкцию стадиона «Филимоновский»

4 августа временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов провел традиционный объезд территории города, в ходе которого проверил ход работ на ключевых объектах и поставил задачи по устранению выявленных недостатков. Основное внимание было уделено строительству спортобъектов, состоянию железнодорожного вокзала и привокзальной площади, а также вопросам безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.

На стадионе «Филимоновский» подрядная организация ведет работы в соответствии с графиком: выполняется вывоз строительного мусора, монтаж каркасов для мачт освещения и благоустройство футбольного поля. Ведется монтаж прогона для будущей крытой спортплощадки круглогодичного использования, прокладка электрических сетей, в ближайшее время начнется монтаж отопления. В конце августа подрядчик приступит к заливке фундамента. Задача — до конца текущего года закрыть тепловой контур и начать внутреннюю отделку. Сергей Балашов отметил наличие замечаний по системе дренажа, устранение которых запланировано до конца недели, с последующей проверкой на следующей неделе.

В ходе осмотра железнодорожного вокзала и привокзальной площади зафиксированы факты вандализма — регулярное появление граффити, а также замечания по содержанию территории. Глава поручил оперативно устранять надписи и проводить уборку, подчеркнув, что данные затраты отвлекают ресурсы от благоустройства и призвал жителей содействовать в выявлении нарушителей.

Особое внимание уделено вопросам безопасности на железной дороге в связи с недавним трагическим происшествием. Сергей Балашов дал поручение немедленно устранить несанкционированный проход в ограждении и обратился к жителям с требованием соблюдать правила перехода через железнодорожные пути, использовать только оборудованные переходы и мосты, а также снимать капюшоны и наушники при нахождении вблизи путей.

По итогам объезда профильным службам даны поручения: усилить окос травы и вывоз спиленных веток, привести в порядок информационные щиты на детских площадках, провести опиловку деревьев. Также поставлена задача провести ямочный ремонт на прилегающих к торговым объектам территориях и закрасить фасады. Исполнение всех поручений находится на личном контроле временно исполняющего полномочия главы округа.