Врип главы Павловского Посада провел встречу с сотрудниками МВД

9 сентября временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов встретился с личным составом отдела МВД России «Павлово-Посадский», чтобы подвести итоги работы за прошедшие пять лет (2021–2025 годы) и обсудить планы на 2026 год. В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления деятельности, включая поддержку участников специальной военной операции, развитие социальной инфраструктуры, благоустройство и сохранение исторической памяти.

Открывая встречу, Сергей Балашов подчеркнул, что все достижения этого периода стали возможны благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. «Их стратегическое руководство позволяет нам уверенно двигаться вперед, решая самые сложные задачи», — отметил он.

Особое внимание на встрече было уделено поддержке бойцов на передовой и заботе об их семьях. С начала специальной военной операции округ отправил в зону боевых действий более 450 тонн гуманитарной помощи. Партийные активисты совершили свыше 80 поездок с гуманитарными конвоями, налажена прямая связь с семьями героев, оказывается адресная и всесторонняя поддержка.

Глава округа также рассказал о системной работе по модернизации социальной инфраструктуры, здравоохранения, развитию массового спорта и продвижению здорового образа жизни. Особое внимание уделяется жилищно-коммунальному хозяйству, дорожно-транспортной инфраструктуре и улучшению жилищного фонда. Последовательно формируется комфортная городская среда, создаются новые точки притяжения. Ведется точечное благоустройство, которое напрямую влияет на качество жизни в каждом дворе и на каждой улице.

В рамках сохранения исторической памяти в округе отремонтирован 51 памятник воинской славы. Совместно с Мособлгазом реализован проект по газификации Вечного огня в Больших Дворах, что теперь обеспечивает его постоянное горение. В конце 2025 года созданы «Аллеи Героев» и благоустроены воинские захоронения в Павловском Посаде и Электрогорске.

В завершение встречи Сергей Балашов напомнил о предстоящих выборах депутатов Московской областной Думы и Государственной Думы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. «Это право и одновременно ответственность каждого из нас. От нашего общего участия зависит, кто будет представлять интересы жителей округа и всей страны, какие решения будут приниматься в ближайшие годы. Призываю всех проявить активную гражданскую позицию и обязательно прийти на избирательные участки. Ваш голос действительно имеет значение!», — отметил он.

Руководитель округа выразил благодарность депутату Государственной Думы Геннадию Панину, депутатам Московской областной Думы Линаре Самединовой и Максиму Коркину, а также личному составу отдела МВД России «Павлово-Посадский» за профессионализм и ежедневный труд на благо безопасности граждан. «Впереди у нас немало задач, но я уверен: вместе, опираясь на поддержку государства и силу народного единства, мы справимся с любыми вызовами и сделаем наш Павлово-Посадский округ еще более комфортным, безопасным и процветающим», — подытожил Сергей Балашов.