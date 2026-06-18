Врип главы Павловского Посада поздравил жительницу Электрогорска с 94-летием

Родилась в 1932 году в деревне Субботино в семье сельских учителей, где росли 13 детей. Сегодня она осталась одна из всего рода. Два ее брата погибли на фронте, третий вернулся с контузией, а двенадцатый ребенок семьи, Валерий Поляков, стал академиком РАН.

В 9 лет, когда началась война, она вместо кукол взяла в руки лопату и работала в подсобном хозяйстве колхоза в Дальней — копала картошку, возвращалась домой в сумерках, а утром снова выходила в поле. Высшего образования у нее не было, но это не помешало ей стать педагогом: она работала пионервожатой, вела клуб, а затем 24 года — в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. С 1974 года заведовала общежитием «Электрогорскмебель». Именно она, не имея чинов и званий, подняла людей на установку обелиска в деревне Дальняя: лично собирала имена погибших земляков, работала с архивами, искала родственников, чтобы ни одно имя не исчезло. Благодаря ей односельчане, ушедшие на фронт и не вернувшиеся, обрели память в камне. При всем этом она вырастила двоих детей, дождалась пяти внуков и семи правнуков.

Временно исполняющий обязанности главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов сказал: «Когда я смотрел на нее сегодня, я думал: вот она — живая история. Не в учебниках, не в фильмах, а здесь, передо мной. Людмила Алексеевна, спасибо вам за ваши руки, выкопавшие не одну тонну картошки для фронта, за детей, которым вы подарили детство, за обелиск, у которого мы теперь склоняем головы. Крепкого здоровья вам, ясного ума и мира над головой. С днем рождения! Низкий вам поклон».