Врип главы Павловского Посада поздравил ветерана труда с 90-летием

Ветеран труда Лидия Федоровна Мигаль из Павловского Посада отметила 90-летний юбилей. С поздравлениями к ней приехал временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов.

Лидия Федоровна — коренная жительница Павловского Посада. Ее военное детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Почти 45 лет она отдала родному краю: работала ткачихой на комбинате, затем — нянечкой в детских яслях. Сегодня главное богатство Лидии Федоровны — большая семья: дочь, три внучки и пять правнуков. Муж внучки Анны находится в зоне СВО, награжден тремя боевыми медалями. Юбилярша каждый день ждет его возвращения.

Несмотря на возраст, Лидия Федоровна сохраняет свет в душе: любит слушать русские народные песни, вспоминать годы работы на земле и окружать уютом всех, кто приходит в ее дом.

«Пожелал Лидии Федоровне крепкого здоровья, бодрости духа, душевного спокойствия и, конечно же, скорейшего воссоединения всей семьи за праздничным столом! С юбилеем, уважаемая Лидия Федоровна! Спасибо вам за ваш труд и доброе сердце!», — сказал Сергей Балашов.