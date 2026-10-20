Врип главы Павловского Посада посетил Покровско-Васильевский монастырь

Для православных павловопосадцев это место имеет особое значение. История монастыря неразрывно связана с именами фабрикантов Якова Лабзина и Василия Грязнова. Именно Василий Грязнов по благословению митрополита Московского Филарета заложил основы мужского общежития, которое позже стало обителью. Спустя 130 лет после кончины он был прославлен в лике местночтимых святых как святой праведный старец Василий Павло-Посадский.

В советские годы обитель была разорена: разрушены монастырские стены и многие постройки, а в бывших келейных корпусах размещались рабочие общежития и гаражи. После возвращения храма верующим в 1989 году и учреждения монастыря в 1995-м началась кропотливая работа по восстановлению.

Сегодня Покровско-Васильевский монастырь — это не только место для молитвы, но и живой, развивающийся организм. Построен и действует привратный храм во имя преподобного Андрея Рублева, хранится более 100 частиц мощей Киево-Печерских святых, открыта воскресная школа для детей, работают реставрационная и пошивочная мастерские, подсобное хозяйство и пасека.

Настоятель обители игумен Андрей (Тонков) провел для гостей экскурсию. В ходе беседы обсудили шаги по сохранению духовных традиций и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения округа.