Врип главы Павлово-Посадского округа проверил реконструкцию стадиона

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов провел еженедельный объезд территории. Он побывал на улице 1-го Мая, где ведется капитальный ремонт стадиона «Филимоновский».

Реконструкция спортивного сооружения стала возможной благодаря Народной программе партии «Единая Россия». Проектом предусмотрено обустройство трех беговых дорожек для тренировок и соревнований, установка современных трибун на 600 мест. Также будет обновлено футбольное поле, хоккейная и волейбольная площадки.

В микрорайоне Ленский продолжается благоустройство парка. Масштабная стройка ведется на площади более девяти гектаров. Здесь уже установили спортивные элементы, асфальтируют пешеходные дорожки. На основание детской площадки специалисты укладывают резиновое покрытие, возводят здания для мастер-классов.

В ходе объезда Сергей Балашов также обсудил с жителями дома № 7 по улице Коляева судьбу зеленых насаждений. Деревья растут на территории, где сейчас производится замена системы горячего водоснабжения. К сожалению, часть насаждений придется убрать, так как они мешают прокладке коммуникаций. Жители с пониманием отнеслись к ситуации.