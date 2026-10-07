Врип главы Павлово-Посадского округа проверил работу котельных

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Михаил Криворучко лично посетил городские котельные, чтобы удостовериться, что работа идет без сбоев. Одна из приоритетных задач — чтобы тепло в дома жителей муниципалитета пришло вовремя.

В текущем году провели капитальный ремонт котельной «Городок», обеспечивающей теплом 12 036 жителей 81 многоквартирного дома и 15 социальных объектов. Полностью отремонтированы котлы № 1 и № 4. Общестроительные работы в здании продолжаются.

В рамках государственной программы в 2027 году силами «МосОблВодоканала» будет осуществлена реконструкция. котельной «Ново-Носовихинская».

Михаил Криворучко проверил также строительство блочно-модульной котельной на 4,4 МВт в деревне Кузнецы. Оборудование доставлено и смонтировано. Готовность объекта составляет 70%.

ВРИП главы Павлово-Посадского округа пообщался с коллективами котельных. Все специалисты нацелены на продуктивную работу.

После подачи тепла управляющие организации регулируют системы и проводят пусконаладочные работы. По вопросам о сроках подключения следует обращаться в управляющую компанию или диспетчерскую службу.