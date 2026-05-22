Врип главы Павлово-Посадского округа провел встречу с жителями

Личный прием граждан с участием Сергея Балашова состоялся 21 мая. Жители смогли напрямую обратиться к руководству с волнующими вопросами о дорогах и аварийном жилье.

Один из вопросов касался подсыпки асфальтовой крошкой дороги на улице 11 лет Октября — его удалось решить прямо на месте, что позволило оперативно устранить выбоины и неровности.

Также жители одного из домов попросили признать их здание аварийным. Если процедура окажется невозможной, они попросили хотя бы отремонтировать постоянно протекающую кровлю. Сергей Балашов дал соответствующие поручения, и этот вопрос взяли на особый контроль.

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета подчеркнул, что личные приемы — это живой и честный диалог, возможность услышать человека напрямую, без посредников и бюрократии. По его словам, именно такие встречи помогают понять, что действительно нужно менять в округе. Он призвал жителей активно обращаться и делиться своими проблемами, ведь из обращений складывается реальная картина жизни округа и приоритетных задач.

«Власть должна быть рядом — здесь, за одним столом с людьми. Вместе мы делаем округ лучше», — добавил Сергей Балашов.