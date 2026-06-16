Врип главы Павлово-Посадского округа провел совещание по благоустройству

В рамках ближайших мероприятий запланировано посещение Аверкиево вместе с благочинным Павлово-Посадского округа священником Александром Анохиным для проверки территории в преддверии фестиваля колокольного искусства, который состоится 12 июля. Также в планах — проведение личного приема для участников специальной военной операции и их семей.

В сфере коммунальных услуг особое внимание уделили работе «Мособлводоканала»: увеличилось количество обращений по раскопкам, проведенным после ремонтных работ. На улице Большой Покровской продолжаются аварийные раскопки, которые не завершил подрядчик. Ориентировочная дата восстановления асфальтового покрытия — конец июня. В ресурсоснабжающей организации Электрогорск запланированы работы по замене труб на улице Горького.

В рамках благоустройства округа муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» вывезло более 1000 кубометров мусора. Ведутся работы по ямочному ремонту дворовых территорий, в том числе на Ново-Мишутинской улице и в деревне Кузнецы, где установили новый информационно-дорожный знак, а также в деревне Андреево. Проводят полив и облагораживание клумб, покосили более 70 тысяч квадратных метров зеленых насаждений. Особое внимание уделяют контейнерным площадкам — идет подбор мусора и усиление мониторинга за деятельностью ДИП. В парке Победы необходимо срочно закрепить поврежденные элементы стелы.

Ремонтные работы продолжаются на улицах Павловская и Южная силами дорожного ремонтно-строительного управления — идет покос травы и уборка пыли. Важным поручением стало усиление контроля за водоемами, особенно в части безопасности граждан. Проводятся рейды по выявлению купающихся в состоянии алкогольного опьянения и в неположенных местах.

Также радуют первые результаты Единого государственного экзамена: уже есть четыре стобалльника — двое по литературе и двое по химии. В завершение совещания руководитель отметил, что впереди — подготовка к празднованию Дня города Павловский Посад, который состоится 22 августа. Уже ведется работа над организацией мероприятия, чтобы оно запомнилось каждому жителю и гостю округа.