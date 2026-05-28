ВРИП главы Павлово-Посадского округа провел объезд территории

На улице Кирова у дома № 93 прошла встреча с жильцами, которые пожаловались на состояние крыши. Вопрос взяли на контроль — текущий ремонт должны сделать за две недели. Также инициировали обследование дома на аварийность и планируют повторный выезд через месяц. По этому адресу решат и другие проблемы: за две недели обещают выполнить ямочный ремонт двора, а просевший люк — под контролем «Мособлводоканала». Установку лежачего полицейского рассмотрит профильная комиссия, а аварийное дерево рядом с домом снесут.

Сергей Балашов поставил задачу убрать порубочные остатки и покосить траву у контейнерной площадки на улице Интернациональной у дома № 4А. Окосы также проведут на улицах Кузьмина, Чехова, в переулке Усовском, квартале Первомайском, на территории «Сити Центра» и у лицея на улице 1 Мая, дом № 1. Приведут в порядок территорию у колодца на улице Сенной, а мусор у контейнерных площадок на улицах Городковской и Кузьмина взяли на контроль.

Особое внимание уделили дворам: на 1-м переулке 1 Мая покрасят лавочки, тротуары и детские площадки, уберут снег и скосят траву. Работы по ликвидации навалов мусора продолжаются в усиленном режиме. Благоустройство и наведение порядка в городе продолжается.