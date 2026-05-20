Врип главы Павлово-Посадского округа провел объезд Электрогорска

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов вместе с профильными специалистами осмотрел территории Электрогорска. Целью проверки были контроль и координация подготовки к празднованию Дня города.

Особое внимание уделили Стахановскому озеру, где идет укладка тротуарных покрытий, установка бордюров, монтаж малых архитектурных форм на детских площадках, а также обустройство пирса и решетчатых настилов. Ведется прокладка кабельных линий для видеонаблюдения и освещения, подготовка инфраструктуры для фонарей и озеленения.

Приводят в порядок и городской бульвар, который станет основной площадкой праздника. Сергей Балашов поручил службам обеспечить его идеальное состояние к Дню города.

На открытой баскетбольной площадки имени А. А. Болошева специалисты заливают дорожки и монтируют тренажеры. В ближайшие дни должны завершить укладку резинового покрытия, а также подготовить место для установки памятника.

В рамках подготовки к празднику планируется организация торговли и проведение субботников по уборке территории. Сергей Балашов подчеркнул, что Электрогорск должен встретить свой День города ухоженным, светлым и праздничным, и поручил своевременно завершить все работы.