Врип главы Павлово-Посадского округа провел личный прием жителей

Временно исполняющий полномочия руководителя муниципалитета Сергей Балашов провел личный прием горожан в местном отделении партии «Единая Россия». Обращения касались благоустройства, ремонтных работ, юридических и других вопросов.

Жительница Павловского Посада, дом которой сгорел около девяти месяцев назад, обратилась с просьбой о помощи.

«Совместно с коллегами из МБУ „Благоустройство“ мы уже прорабатываем вопрос оказания посильной помощи в разборе завалов. Понимаю, что основная финансовая нагрузка ляжет на собственников, но наша задача — сделать все, что в наших полномочиях, чтобы облегчить этот процесс», — сказал Сергей Балашов.

Два участника СВО пришли на прием с вопросами перераспределения земельных участков и получения компенсации за расселение из аварийного жилья. По некоторым позициям стороны договорились о повторных встречах для детальной проработки, по другим — даны рекомендации обратиться в судебные инстанции для защиты своих прав.

Жительницы деревни Щекутово попросили о капитальном ремонте подъездного пути к кладбищу. Сергей Балашов взял этот вопрос на контроль.

«Благодарю каждого, кто не остается в стороне от проблем и приходит на диалог. Только вместе, разбирая каждую ситуацию детально, мы сможем найти оптимальные решения и сделать наш городской округ более комфортным для жизни», — подчеркнул ВРИП главы округа.