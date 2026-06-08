ВРИП главы Павлово-Посадского округа посетил ювелирный завод

Сергей Балашов в рамках знакомства с промышленным потенциалом муниципалитета приехал с рабочим визитом на производственную компанию «Магнат». Предприятие работает с 2015 года и выпускает серьги, кольца, кулоны, цепи и браслеты.

Генеральный директор завода Денис Юранов провел для временно исполняющего полномочия главы округа экскурсию по цехам, показал работу современного литья и штамповки, раскрыл технологические тонкости обработки золота 585-й пробы. Сергей Балашов отметил, что за каждой парой сережек или кольцом стоят сотни операций, точность до долей миллиметра и абсолютная концентрация.

Руководство поделилось планами на будущее, новыми идеями и методами увеличения объемов производства, а также рассказало о существующих трудностях. Оборудование на заводе позволяет делать штамповку и литье быстро, без потери качества. Продукция изготавливается с качественной алмазной обработкой.