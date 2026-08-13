Врип главы Павлово-Посадского округа обсудил с жителями вопросы ЖКХ

11 августа Сергей Балашов провел личный прием граждан в отделении партии «Единая Россия». Присутствующие также обсудили благоустройство, земельные и имущественные споры и другие важные темы.

За время встречи горожане поделились своими заботами и предложениями, рассказали о том, что их действительно волнует. Спектр тем оказался широким. Особого внимания заслуживают инициативы, с которыми пришли жители, — они могут стать основой для позитивных изменений в муниципалитете.

Всех заявителей объединяло искреннее неравнодушие к судьбе родного края и стремление сделать жизнь в нем комфортнее и лучше. По каждому обращению временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов дал конкретные поручения, определил ответственных лиц и сроки исполнения.

Ситуация по всем вопросам останется на личном контроле. Записаться на личный прием можно по телефону: 2‑99‑05.