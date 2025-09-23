Врип главы округа побывал на репетиции в Дмитровском драматическом театре

В этом году театр переехал из центрального дворца культуры «Созвездие» в здание дома культуры — филиал «На Большевистской» в Дмитрове. Накануне открытия 35-го сезона врип главы округа Михаил Шувалов осмотрел новое помещение и побывал на репетиции комедии «Любовь и голуби».

Он также познакомился с директором театра Мариной Мурашкиной и актерами. Сегодня Дмитровский драматический театр — один из лучших в Московской области. В его труппу входят 16 профессиональных артистов. В этом сезоне штат пополнился пятью новыми актерами, среди них — заслуженный артист Российской Федерации Владимир Воробьев.

В репертуаре театра — 43 спектакля, 21 из которых предназначен для детской аудитории. Билеты часто раскупают за месяц. В новом пространстве, куда в этом году переехал театр, расположен зрительный зал на 180 мест и увеличенная сцена. Все это открывает большие творческие возможности.

«В детстве я занималась в театральной студии дворца культуры. Уже тогда от души полюбила наш театр, его актеров и режиссеров. Стараюсь не пропускать ни одной премьеры — мне нравится все, что делает дмитровская труппа. Здесь творят настоящие артисты. Браво!» — поделилась жительница Дмитрова.

Там также реализуют проекты для участников программы «Активное долголетие», проводят работу с участниками СВО и их семьями.

Отметим, что сейчас готовят документы для вступления в федеральную программу по модернизации театров. Это позволит отремонтировать здание, обновить интерьеры и приобрести новую технику.

«Рад, что в Дмитрове есть такой замечательный театр, столь востребованный у зрителей. Обязательно приду на один из спектаклей. Коллективу желаю новых творческих успехов — интересных постановок, премьер, побед в конкурсах и, конечно, самых громких аплодисментов после каждого спектакля», — пожелал Михаил Шувалов.