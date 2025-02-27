Врио главы Химок поздравила победителя Международной олимпиады по математике

Иван Часовских показал наивысший результат в мире на XVI Международной олимпиаде по математике Romanian Master of Mathematics, которая прошла в середине февраля в Бухаресте.

«Поговорили о планах. Уже в этом году Ваня заканчивает школу и планирует поступать в Московский физико-технический институт. Мечтает стать ученым. Главная поддержка для мальчика — его родители. Именно они самые главные учителя и наставники», –сказала временно исполняющий полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова. исполняющий полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова.

Такой высокий результат для Ивана не первое достижение. Ранее ему уже удавалось стать победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике, призером по математике, а в марте 2024 года он стал абсолютным победителем XV Международной олимпиады по математике.

«В течение нескольких лет я принимал участие в различных олимпиадах разного уровня, пробовал свои силы на 15-й Международной олимпиаде по математике и Международной математической олимпиаде. Моя цель сейчас — отобраться на IMO-2025, стать ее участником», — рассказал Иван Часовских.