Врип главы Химок Инна Федотова провела встречу с жителями улицы 8 Марта

Временно исполняющая полномочия главы Химок Инна Федотова провела встречу с жителями улицы 8 Марта, организованную по обращению граждан в чат обратной связи. Ситуация остается на постоянном контроле — запланированы дополнительные совещания с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями для оперативного решения вопросов жителей.

В ходе диалога обсуждались проблемы бесперебойной работы системы водоснабжения в домах № 2, 6 и 7, а также вопросы уборки дворов и проездов после обильных снегопадов.

Сотрудники «ТСК Мосэнерго» выполнили ремонт магистрального трубопровода и провели работы по заполнению и развоздушиванию стояков в домах. Параллельно была организована расчистка дворовых территорий и проездов от снежных заносов.

«Все вопросы и поручения зафиксированы, взяты в работу. Будем решать поэтапно и обязательно вернемся к жителям с решениями и обратной связью», — отметила Инна Федотова.

После встречи врип главы округа лично посетила дом № 7, где проверила восстановление подачи горячей воды в квартирах разных подъездов. В этот же день специалисты «ТСК Мосэнерго» выполнили замену арматуры на трубопроводе горячего водоснабжения в ЦТП-2304 на улице Бурденко, 8/5. В связи с этим подача воды в ряде домов была временно ограничена. Работы завершили в 19:30.