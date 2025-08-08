Сегодня 11:13 ВРИП главы Дмитровского округа проверил котельную в поселке Некрасовский 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Котельную в поселке Некрасовский Дмитровского округа передадут в муниципальную собственность по договоренности с владельцем объекта жилищно-коммунального хозяйства. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Шувалов провел осмотр котельной с целью проверки ее технического состояния.

Сейчас объект находится в частной собственности. 23 июля в поселке произошла авария в котельной, из-за которой почти 5000 жителей микрорайона Строителей остались без горячей воды. 1 августа горячее водоснабжение в населенном пункте было восстановлено.

Администрация Дмитровского округа ведет подготовку всех необходимых документов для перевода котельной в муниципальную собственность. Это позволит обеспечить стабильную работу объекта ЖКХ, своевременный ремонт и профилактику оборудования. У собственника котельной — предприятия «СКС» — нет средств на содержание и ремонт оборудования.

Вопрос подготовки котельной к отопительному сезону обсудили и на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Собственник должен предоставить дорожную карту со сроками проведения работа и источниками финансирования. Это будет гарантией того, что тепло и горячая вода жителям будут подаваться без сбоев.