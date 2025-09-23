Врип главы Дмитровского округа проверил котельную на улице Ленина в Яхроме

В Дмитровском округе благодаря государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» модернизируют тепловые сети и объекты теплоснабжения. Врип руководителя муниципалитета Михаил Шувалов побывал в котельной на улице Ленина в Яхроме, которая обеспечивает ресурсом 73 многоквартирных дома и 14 социальных объектов.

В этом году здесь выполнили капитальный ремонт котла. Его разобрали, заменили необходимые детали на новые, выполнили обмуровку и провели испытания. Сейчас оборудование полностью готово к работе в осенне-зимний период.

В котельной в Яхроме провели пробный пуск тепла для выявления и устранения скрытых неисправностей. Испытания прошли успешно. Михаил Шувалов осмотрел сетевые насосы, системы химводоподготовки и контроля за работой котлов. Помимо этого, он побеседовал с сотрудниками котельной.

«Мы были рады познакомиться с Михаилом Шуваловым. Сразу видно, что он неравнодушный человек и очень ответственный руководитель», — поделилась из сотрудниц объекта.

Отметим, что большинство ремонтных работ в котельных округа уже завершили. Сейчас специалисты демонтируют временные линии и благоустраивают прилегающие территории.

«Подготовка к отопительному сезону — это важнейший этап нашей работы. Специалисты провели все необходимые испытания и проверки, устранили неполадки, чтобы обеспечить жителей округа теплом в полном объеме», — подчеркнул Михаил Шувалов.