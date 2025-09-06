Врип главы Дмитровского округа проверил качество школьного питания

С 1 сентября в общеобразовательных учебных заведениях Дмитровского округа ввели новое десятидневное меню. Врип главы муниципалитета Михаил Шувалов посетил школу № 5, чтобы проверить качество питания.

Помимо каш и супов, ученики теперь полакомятся блинами, хлопьями с молоком, круассанами, куриным шницелем, рыбными палочками, а также разнообразными напитками и свежими фруктами.

«Хлопья на завтрак — мечта любого ребенка. Мы этим не злоупотребляем, но это очень вкусно, и детям поднимает настроение», — сказал Михаил Шувалов.

В этот день на завтрак также подавали бутерброд с сыром, печенье, чай и яблоко.

По словам начальника управления образования администрации Дмитровского муниципального округа Татьяны Малинниковой, обед тоже изменился — в меню появились вкусные супы на мясном бульоне.

«Убрали то, что дети не едят. Рыбу готовят теперь в панировке. Изменили отношение к первым блюдам. Первые дни уже показывают, что дети с удовольствием едят то, что приготовили по новому меню», — отметила она.