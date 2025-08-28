Врип главы Дмитровского округа провел личный прием жителей

Дмитровчанин Владимир проживает в доме, которому более 70 лет. По словам мужчины, дом тёплый, крепкий, но есть ряд вопросов по содержанию подвала и работы вентиляции. Михаил Шувалов дал поручение представителям управляющей компании «Зета групп», присутствовавшим на встрече, устранить все недочёты.

Елена из поселка Новосиньково обратилась к руководителю округа с просьбой привести в порядок кладбище в селе Ивановское. Оно сильно заросло, старые деревья во время непогоды ломаются и, падая, могут повредить памятники и ограды захоронений. Она также попросила отсыпать дорогу к кладбищу.

Михаил Шувалов дал поручение заместителю главы округа Юрию Головкову запланировать на следующий год отсыпку дороги щебнем. Валерий Ким, директор МКУ «Дмитровская специализированная служба по вопросам похоронного дела», отвечающей за благоустройство и содержание кладбищ, сообщил, что расчистка территории кладбища запланирована и будет проводиться в несколько этапов.