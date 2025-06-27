Врип главы Дмитрова проверил замену теплотрасс на улицах Маркова и Семенюка

В Дмитровском муниципальном округе продолжается капитальный ремонт систем теплоснабжения и котельных в рамках Государственной программы Московской области по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности. Временно исполняющий обязанности главы округа Михаил Шувалов лично проверил ход работ по замене тепловой сети на улицах Маркова и Семенюка в Дмитрове.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Главстрой». Сейчас особое внимание уделяется участкам около домов №20 и 21 на улице Маркова, где специалисты проводят работы вручную из-за близости других коммуникаций, чтобы избежать их повреждения. Михаил Шувалов уточнил сроки выполнения ремонта в период профилактики котельной, прораб подрядчика заверил, что график соблюдается.

Также глава округа обсудил с подрядчиком порядок проведения работ на примыканиях к межквартальным дорогам — подрядчики пообещали максимально оперативно выполнять работы, минимизируя неудобства для жителей.

Заместитель главы округа Сергей Колков проинформировал о предстоящем ремонте теплотрассы на участке от улицы Минина до дома №21 на улице Маркова. В ходе этих работ будет временно перекрыто движение автотранспорта, при этом для пешеходов организуют безопасные переходы над траншеями, а после завершения земляных работ тротуары и дороги будут восстановлены.