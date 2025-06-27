Врип главы Дмитрова проверил замену теплотрасс на улицах Маркова и Семенюка
В Дмитровском муниципальном округе продолжается капитальный ремонт систем теплоснабжения и котельных в рамках Государственной программы Московской области по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности. Временно исполняющий обязанности главы округа Михаил Шувалов лично проверил ход работ по замене тепловой сети на улицах Маркова и Семенюка в Дмитрове.
Работы выполняет подрядная организация ООО «Главстрой». Сейчас особое внимание уделяется участкам около домов №20 и 21 на улице Маркова, где специалисты проводят работы вручную из-за близости других коммуникаций, чтобы избежать их повреждения. Михаил Шувалов уточнил сроки выполнения ремонта в период профилактики котельной, прораб подрядчика заверил, что график соблюдается.
Также глава округа обсудил с подрядчиком порядок проведения работ на примыканиях к межквартальным дорогам — подрядчики пообещали максимально оперативно выполнять работы, минимизируя неудобства для жителей.
Заместитель главы округа Сергей Колков проинформировал о предстоящем ремонте теплотрассы на участке от улицы Минина до дома №21 на улице Маркова. В ходе этих работ будет временно перекрыто движение автотранспорта, при этом для пешеходов организуют безопасные переходы над траншеями, а после завершения земляных работ тротуары и дороги будут восстановлены.
На улице Маркова во дворе дома №39 уже ведется прокладка новых труб. На улице Семенюка напротив ЗАГСа траншея подготовлена и огорожена, но работы временно приостановлены — Михаил Шувалов поручил подрядчику усилить бригады и ускорить процесс.
«В ближайшее время проведу штаб по капитальному ремонту систем теплоснабжения, на который приглашу всех подрядчиков. Они получат необходимые наставления, чтобы все работы были завершены до 30 августа, как прописано в контрактах. Срывы недопустимы. Наша задача — подготовить коммуникации к зиме без задержек. Контроль будет постоянным!» — подчеркнул временно исполняющий обязанности главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.