Врип главы Дмитрова проверил водозаборный узел № 1 в Яхроме

Объект модернизируют по региональной программе Московской области «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновленный водозаборный узел в Яхроме Дмитровского округа обеспечит чистой водой 7,5 тысяч жителей муниципалитета.

Сейчас на объекте монтируют технологического оборудование, проводят отделочные работы в помещениях и прокладывают наружные сети. Затем специалисты благоустроят прилегающую территорию.

Руководитель проекта ООО «ЭкоСтройИнвест» Владимир Тимошкин, выполняющий работы по муниципальному контракту, сообщил врип руководителя муниципалитета Михаилу Шувалову о том, что Госстройнадзор уже провел пробный пуск станции. Недочетов специалисты не выявили.

«Ждем запуска обновленного водозаборного узла. Очень рады, что вода в наших домах будет чистой!» — поделилась жительница Яхромы.

Михаил Шувалов, Владимир Тимошкин, заместитель главы Сергей Колков и директор МУП «Дмитровский водоканал» Михаил Костышин обсудили возможность ускорения темпов работ. Это необходимо, чтобы ввести объект в эксплуатацию к концу октября.

«Обновленный водозаборный узел обеспечит чистой водой 7,5 тысяч жителей. Здоровье и комфорт населения округа — наш приоритет, поэтому мы нацелены на скорейшее завершение работ и подачу воды в дома горожан», — подчеркнул Михаил Шувалов.