Врип главы Дмитрова проверил состояние сквера имени генерала Кузнецова в Яхроме

Рабочий выезд в Яхрому провел временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов. Он осмотрел недавно благоустроенный сквер и поговорил с жителями.

Территорию обновили в прошлом году. Работы прошли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сквер победил на всероссийском голосовании. За его благоустройство отдали голоса почти 11 тысяч жителей Дмитрова.

Здесь обустроили новые тротуары, современное освещение, детскую площадку, установили скамейки и стелу «Населенный пункт воинской доблести». Михаил Шувалов осмотрел сквер и отметил, что кое-что уже стоит доработать.

Так, покрытие детской площадки частично износилось, а зеленым насаждениям нужен дополнительный уход. Врип главы муниципалитета поручил Управлению капитального строительства округа и «Центру благоустройства Костинское» решить эти вопросы. Также замглавы Сергею Гудзю предстоит согласовать с собственником прилегающей территории меры по ее содержанию.

Кроме того, в сентябре озвучат результаты всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Благодаря победе в Яхроме могут преобразить еще одну территорию.

«Яхрома — красивый, зеленый город, жители которого бережно относятся к своему культурно-историческому наследию, и это заслуживает большого уважения. Верю, что окажемся в числе победителей и сможем реализовать проект благоустройства, в разработке которого принимали участие жители», — добавил Михаил Шувалов.