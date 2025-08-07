Врип главы Дмитрова проверил реконструкцию теплотрассы в Яхроме

В Дмитровском округе продолжаются масштабные работы по модернизации теплосетей и котельных. Временно исполняющий полномочия руководителя муниципалитета Михаил Шувалов посетил микрорайон Левобережье в Яхроме, где обновляют участок трубопровода протяженностью 780 метров.

Работы проводит подрядчик ООО «Инжгорстрой». Часть теплотрассы проходит через территории детского сада «Каравелла», Яхромской школы № 1 и бассейна «Кашалот». Новую линию тоже уложат в защитные лотки. Еще часть теплотрассы пролегает под магазином на пути от школы к жилым домам. Трассу в этом месте проведут в обход здания.

На улицах Большевистская и Левобережье специалисты разместят трубопроводы под землей. Во время обследования участка эксперты обнаружили, что под дорогой уже есть лотки для прокладки труб, это ускорит процесс реконструкции. Такие же работы проведут и на улице Ленина. Модернизацию теплосетей планируют завершить к 1 сентября, а территории после реконструкции полностью восстановят.

Напомним, что обновление теплотрассы проводят благодаря госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

«Наша задача — обеспечить безаварийную подачу тепла в отопительный сезон. В рамках программы проводят работы на 36 участках теплоцентралей, завершают ремонт пяти котлов, а также возводят две модульные котельные и один центральный тепловой пункт», — отметил Михаил Шувалов.