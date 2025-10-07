Врип главы Дмитрова проверил модернизацию теплосетей на Школьной улице

В Дмитровском округе завершают масштабную модернизацию тепловых сетей. Врип руководителя муниципалитета Михаил Шувалов проверил качество выполненных работ по замене 350 метров теплотрассы и реконструкции тепловых узлов на Школьной улице.

По словам начальника участка ООО «Трансстрой» Александра Ключева, на текущем этапе осталось смонтировать четыре тепловые камеры: одну сделали полностью, вторая готова на 90 %. Еще две пока находятся в процессе монтажа.

«После этого мы сделаем гидроизоляцию тепловых камер, проведем полную засыпку трассы и благоустройство. Планируем завершить все работы к 17 октября», — добавил Александр Ключев.

Реконструкцию сетей выполняют вблизи школы № 5. Чтобы не мешать учебному процессу, специалисты стараются ограничивать работу тяжелой техники во время уроков.

Отметим, что модернизацию теплосетей проводят в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Капитальный ремонт теплосетей в Дмитровском округе — часть комплексного плана, включающего 44 объекта.

«Модернизация теплосетей позволит сделать подачу тепла и горячего водоснабжения к абонентам более стабильной и качественной. Сейчас, когда отопительный сезон уже начался, важно обеспечивать соцобъекты и жителей теплом, а также необходимо завершить работы на всех теплотрассах», — отметил Михаил Шувалов.

Руководитель муниципалитета регулярно проводит заседания штаба и выезжает на места проведения работ, чтобы лично проверить, как продвигается реконструкция.