Врип главы Дмитрова посетил парк имени Ивана Лямина в Яхроме

Во время рабочего объезда территорий временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов побывал в парке имени Ивана Лямина в Яхроме. Он поручил своему заместителю Юрию Головкову подготовить обращение в Министерство благоустройства Московской области о включении общественного пространства в программу комплексного благоустройства на 2026–2027 годы.

По словам Михаила Шувалова, потенциал у парка большой. Во время осмотра территории врип главы Дмитрова побеседовал с местными жителями и выслушал их предложения по улучшению общественного пространства.

Так, для полноценной работы каскадного фонтана, который построили девять лет назад, необходимо оборудовать систему циркуляции воды. Михаил Шувалов поручил Юрию Головкову проработать этот вопрос. Помимо этого, горожане попросили поставить у фонтана скамейки, установить детскую площадку и сцену для мероприятий. Юные жители Яхромы обратились к Михаилу Шувалову с просьбой модернизировать памп- и скейт-треки: укрепить ограждения и расширить вылетные зоны.

Напомним, парк имени Ивана Лямина отремонтировали в 2016 году благодаря программе «Парки Подмосковья». Сегодня общественное пространство занимает семь гектаров земли. Оно включает зеленые зоны, аллеи, пруды и спортивные площадки. Как отметил Михаил Шувалов, на этом развитие парка не должно останавливаться.

«Наша задача — сделать его по-настоящему комфортным для всех: и для семей с детьми, и для спортсменов, и для тех, кто просто хочет отдохнуть в тишине. Совместными усилиями мы превратим парк в одну из визитных карточек не только Яхромы, но и всего Дмитровского округа», — сказал он.