Врип главы Алексей Шимко осмотрел хирургический стационар Серпуховской больницы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко, выступая в роли координатора федерального партийного проекта «Здоровое будущее», посетил хирургический стационар Серпуховской больницы для ознакомления с его работой. В ходе визита он осмотрел современное медицинское оборудование, приобретенное учреждением в прошлом году.

Хирургический стационар является одним из основных травматологических центров округа, оказывая как плановую, так и экстренную помощь пациентам с хирургическими, травматологическими и урологическими заболеваниями. Особое внимание уделяется лечению онкологических больных и проведению химиотерапии.

В ближайшее время в приемном отделении стационара планируется провести ремонтные работы, которые улучшат условия пребывания пациентов и работы медицинского персонала.

Больница активно реализует программу «Доступная среда», обеспечивая своевременный прием и маршрутизацию пациентов, в том числе пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Ежедневно здесь получают помощь свыше 150 пациентов.

Федеральный проект «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» направлен на сохранение здоровья населения и повышение продолжительности жизни. В рамках проекта проводятся обучающие курсы по оказанию первой помощи, тематические тестирования, мониторинг модернизации первичного звена здравоохранения, а также мастер-классы по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний.

«Со стороны муниципалитета будем делать все возможное для развития отрасли здравоохранения в Серпухове, повышения доступности и качества медицинской помощи», — подчеркнул Алексей Шимко.