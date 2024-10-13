Врио главы Волоколамска Наталья Козлова провела инспекцию дворов на улице Энтузиастов

Временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова провела инспекцию дворовых территорий многоквартирных домов № 35 и 36 на улице Энтузиастов. Поводом для визита стали обращения местных жителей, которые попросили установить прочное и высокое ограждение для футбольной и баскетбольной площадок.

Наталья Козлова сообщила, что место для проведения спортивного досуга находится рядом с автомобильной парковкой и проезжей частью, движение по которой довольно интенсивное. В связи с этим принято решение нарастить уже имеющееся здесь ограждение не позднее чем к началу следующего игрового сезона.

Кроме того, Наталья Козлова вместе с первым заместителем и директором «Центра развития „Городское хозяйство“» осмотрела территорию у дома № 23 на Рижском шоссе. Одна из жительниц обратилась с просьбой спилить часть деревьев, которые мешают проникновению солнечного света в ее квартиру.

«Деревья на указанной территории хоть и взрослые, но не сухие, поэтому решение по вопросу их опиловки будет принято после схода всех жильцов дома», — пояснила Наталья Козлова.

Все эти мероприятия направлены на улучшение качества жизни жителей округа и обеспечение безопасности на спортивных площадках.

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