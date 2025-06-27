Врио главы Дмитрова проверил содержание микрорайона имени Маркова

Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов вместе с депутатом Московской областной Думы Мариной Шевченко провел пеший обход большого микрорайона имени Маркова. В ходе визита руководителю рассказали о строительстве района, его развитии и социальной инфраструктуре.

Особое внимание Михаила Шувалова привлекли оригинальные фрески на боковых стенах некоторых домов, изображающие сюжеты из известных сказок.

Врио главы отметил, что микрорайон отличается зелёными и уютными дворами, но местами асфальтовое покрытие нуждается в ремонте, а детские площадки требуют обновления. Михаил Шувалов поручил своему заместителю Сергею Лопатникову подготовить проект комплексного благоустройства дворов, который планируется представить в министерство благоустройства Московской области для включения в программу 2026 года.

Также во время обхода глава округа побывал на улице Семенюка, где обратил внимание на изношенную брусчатку пешеходной дорожки и распорядился заменить покрытие.