Врио главы Дмитрова проверил содержание микрорайона имени Маркова
Временно исполняющий обязанности главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов вместе с депутатом Московской областной Думы Мариной Шевченко провел пеший обход большого микрорайона имени Маркова. В ходе визита руководителю рассказали о строительстве района, его развитии и социальной инфраструктуре.
Особое внимание Михаила Шувалова привлекли оригинальные фрески на боковых стенах некоторых домов, изображающие сюжеты из известных сказок.
Врио главы отметил, что микрорайон отличается зелёными и уютными дворами, но местами асфальтовое покрытие нуждается в ремонте, а детские площадки требуют обновления. Михаил Шувалов поручил своему заместителю Сергею Лопатникову подготовить проект комплексного благоустройства дворов, который планируется представить в министерство благоустройства Московской области для включения в программу 2026 года.
Также во время обхода глава округа побывал на улице Семенюка, где обратил внимание на изношенную брусчатку пешеходной дорожки и распорядился заменить покрытие.
Особое впечатление на Михаила Николаевича произвела зона отдыха у фонтана «Лилия». Он отметил красоту и обилие зелени в этом месте и поручил МКУ «ЖКХ и благоустройство» разбить цветочные клумбы между тротуаром и зоной отдыха, чтобы сделать пространство еще более привлекательным для жителей.
«Благоустройство — это то, что создает не только комфорт, но и поднимает настроение у жителей. Дмитров — великолепный, красивый, яркий и зеленый город с очень приветливыми жителями. Мы должны сохранить и улучшить тот облик, который создавали предыдущие поколения дмитровчан. Создание комфортной и уютной среды для жизни — одна из задач, которую мы будем решать совместно с министерством благоустройства Подмосковья. Программа по благоустройству округа будет ежегодно расширяться», — подчеркнул Михаил Шувалов.