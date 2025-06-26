Врезавшегося на самокате в дерево подростка спасли в больнице Подмосковья

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу доставили 16-летнего подростка. Он катался на электросамокате, не справился с управлением и врезался в дерево.

Врачи обнаружили серьезную травму колена — разрыв задней крестообразной связки с отрывом части кости, к которой она крепится. Помимо этого, у него были переломы позвоночника и грудины. Несмотря на тяжесть травм, специалисты уверяют, что после курса реабилитации подросток сможет вернуться к обычной жизни и полностью восстановить движение в ноге.

«Мы открыто, то есть сделав разрез, зафиксировали отрывной перелом безголовчатыми винтами, которые в последующем не нужно удалять. Сейчас подросток чувствует себя хорошо: он отдыхает дома и ждет, когда его кости срастутся», — прокомментировал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 МОДКТОБ Сергей Катин.

Медики напоминают, что катание на самокатах требует осторожности и соблюдения правил дорожного движения. Нужно быть внимательным к пешеходам и другим участникам дороги, избегать резких поворотов и обязательно использовать шлем и защитное снаряжение, чтобы снизить риск серьезных травм.