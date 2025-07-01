Время утреннего рейса автобуса № 34 изменилось в Раменском

В связи с изменениями в графике движения электропоездов, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает об изменениях в расписании движения автобуса № 34, следующего по маршруту «Рошаль — Черусти», в Раменском муниципальном округе. Корректировка коснулась утреннего рейса, отправление которого было перенесено на более позднее время.

Начиная с 1 июля, утренний рейс автобуса № 34, отправляющийся от остановки «Черусти-3», будет осуществляться в 09:50, что на десять минут позже, чем ранее. Это изменение направлено на оптимизацию транспортного сообщения и обеспечение удобства для пассажиров, пользующихся данным маршрутом, с учетом актуального расписания пригородных электропоездов.

На маршруте продолжают действовать все льготы, предусмотренные для держателей социальных карт жителей региона.