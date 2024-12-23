Время реагирования на лесные пожары сократилось в Подмосковье

За год в Московской области обнаружили 198 пожаров. Все возгорания потушили в день их обнаружения. В Комлесхозе региона сообщили, что основная причина пожаров — человеческий фактор.

В 2024 году время реагирования лесопожарных служб составила 50 минут, что на четыре минуты меньше прошлого года и на два часа меньше норматива, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии России.

«У нас работает четырехуровневая система мониторинга, которая включает спутниковую группировку, авиацию, 132 комплекса видеонаблюдения, пять из которых установили в текущем году, и наземное патрулирование», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов.

По его словам, в 2025 году в Московской области установят еще пять камер и закупят 11 машин для тушения пожаров: пожарные автоцистерны, трактора и седельные тягачи.