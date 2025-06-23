Время работы городских стадионов продлили в Коломне

Жители Коломны получили больше возможностей для занятий спортом — увеличилось время работы стадионов «Труд» и «Авангард». Теперь у горожан есть больше шансов поддерживать здоровье, быть энергичными и активными.
С 23 июня стадионы открыты для свободного посещения с 6:00 до 22:00, тогда как ранее они работали с 8:00 до 21:00. Это позволит коломенцам и гостям города заниматься спортом в более удобное время.
Депутат Госдумы Никита Чаплин подчеркнул, что физическая активность — важная часть здоровья населения.
«Физическая активность — неотъемлемая составляющая здоровья нации, а лето — идеальное время для приобщения к спорту и активному образу жизни. Сейчас заниматься на обновленном стадионе „Авангард“ одно удовольствие. Пусть спорт станет неотъемлемой частью вашей жизни», — отметил депутат Чаплин.
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