Время работы городских стадионов продлили в Коломне

Жители Коломны получили больше возможностей для занятий спортом — увеличилось время работы стадионов «Труд» и «Авангард». Теперь у горожан есть больше шансов поддерживать здоровье, быть энергичными и активными.

С 23 июня стадионы открыты для свободного посещения с 6:00 до 22:00, тогда как ранее они работали с 8:00 до 21:00. Это позволит коломенцам и гостям города заниматься спортом в более удобное время.

Депутат Госдумы Никита Чаплин подчеркнул, что физическая активность — важная часть здоровья населения.

«Физическая активность — неотъемлемая составляющая здоровья нации, а лето — идеальное время для приобщения к спорту и активному образу жизни. Сейчас заниматься на обновленном стадионе „Авангард“ одно удовольствие. Пусть спорт станет неотъемлемой частью вашей жизни», — отметил депутат Чаплин.