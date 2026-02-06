Время отправления автобуса №41 изменят для пассажиров Химок и Лобни

С 30 января изменится время отправления утреннего рейса автобуса №41 «Химки (ул. Дружбы) – ст. МЦД Лобня». Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, отправление от остановки «ст. МЦД Лобня» в 07:00 перенесут на 06:45.
Стоимость проезда можно оплатить банковскими картами, а также транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Кроме того, для оплаты подходят социальные карты жителя Подмосковья и столицы.
Узнать актуальное расписание движения автобусов можно на официальном сайте Мострансавто.
